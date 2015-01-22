T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaşar Kemal DGM'ye çağrıldığı günün 20'nci yılında anılıyor

Düşünce Suçuna Karşı Girişim platformu tarafından düzenlenecek olan etkinlikte daha önce düşünce suçunda yargılanmış olan Aziz Nesin, M. Ali Birand, İlhan Selçuk gibi isimler anılacak

22 Ocak 2015 14:52

Düşünce Suçuna Karşı Girişim platformu Yaşar Kemal’in ifade vermek için DGM’ye çağrıldığı günün 20'nci yılında anma etkinliği düzenliyor. Yarın (23 Ocak) saat 11: 00'de Beşiktaş’ta eski DGM’nin arka avlusunda buluşacak olan platform daha önce düşünce suçundan yargılanmış isimleri de anacak.

Şimdiki Bahçeşehir Üniversitesinin arka bahçesinde düzenlenecek olan etkinlikte daha önce düşünce suçunda yargılanmış olan Aziz Nesin, Erdal Öz, Bülent Tanör, Demirtaş Ceyhun, Cenk Koray, Metin Özek, Uğur Cankoçak, Zihni Anadol, Arif Damar, Atıf Yılmaz, Şaban Dayanan, İlhan Selçuk, İsmail Gülgeç, M. Ali Birand, Ömer Kavur, Süleyman Üstün, Toktamış Ateş, Yusuf Kurçenli, Mina Urgan gibi isimler anılacak. 

 

ETİKETLER

yaşar kemaldgmanmabeşiktaşm ali birandilhan selçuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24