Yaşar Kemal DGM'ye çağrıldığı günün 20'nci yılında anılıyor

Düşünce Suçuna Karşı Girişim platformu Yaşar Kemal’in ifade vermek için DGM’ye çağrıldığı günün 20'nci yılında anma etkinliği düzenliyor. Yarın (23 Ocak) saat 11: 00'de Beşiktaş’ta eski DGM’nin arka avlusunda buluşacak olan platform daha önce düşünce suçundan yargılanmış isimleri de anacak.

Şimdiki Bahçeşehir Üniversitesinin arka bahçesinde düzenlenecek olan etkinlikte daha önce düşünce suçunda yargılanmış olan Aziz Nesin, Erdal Öz, Bülent Tanör, Demirtaş Ceyhun, Cenk Koray, Metin Özek, Uğur Cankoçak, Zihni Anadol, Arif Damar, Atıf Yılmaz, Şaban Dayanan, İlhan Selçuk, İsmail Gülgeç, M. Ali Birand, Ömer Kavur, Süleyman Üstün, Toktamış Ateş, Yusuf Kurçenli, Mina Urgan gibi isimler anılacak.