Yaşar Kemal, 3'üncü ölüm yıl dönümünde köyünde anıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - DÜNYACA ünlü edebiyatçı, yazar Yaşar Kemal, ölümünün 3\'üncü yılında, doğum yeri olan Osmaniye’nin Gökçedam eski adıyla Hemite köyünde düzenlenen programla anıldı.

Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği (YAŞAD) ile Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) tarafından, Yaşar Kemal Parkı’ndaki Kültür Evi önünde anma etkiliği yapıldı. Sağanak altında düzenlenen programda Yaşar Kemal\'i özgeçmişinin anlatıldığı konuşma yapıldı, ardından Hemite Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri ünlü edebiyatçının şiirlerini ve ağıtlarını okudu. Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği\'nin \'Osmaniye\'nin dünkü çocukları\' ekibi ise siyah ilkokul önlüklerini giyerek Yaşar Kemal\'in sevdiği \'Kiriştek çevirme\', \'Mendil kapmaca\' ve \'Yağ satarım bal satarım\' gibi çocuk oyunlarını sergiledi. Ozanlar ve aşıklar ise Yaşar Kemal’in sevdiği türküleri yorumladı. Etkinliğe katılanlar Yaşar Kemal Kültür Evi\'ni gezip, \'İnce Memed\' anıtına karanfil bıraktı. OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, Yaşar Kemal\'i doğum yeri olan Hemite köyünde çeşitli etkinliklerle anıldığını söyledi. Bardak, \"Dünyaya ve Türkiye\'ye Osmaniye\'mizin adını duyuran Yaşar Kemal, yarım saatlik bir saatlik bir programla anılacak değildir. Ancak biz ölüm yıl dönümünde anmaktan mutluyuz. Entikinliğin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyoruz\" dedi.

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