TBMM Darbe Komisyonu, Ağar'ı ve Nuriş kardeşleri dinleyecek

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma 28 Şubat -27 Nisan Alt Komisyonu, 28 Şubat döneminde tutuklanan Zekeriye Şengöz ile Fahri Memur isimli mahkumları Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde dinledi. Komisyon Başkanı Karayel:"O dönemde İçişleri Bakanlığı yapmış Sayın Ağar ve şu anda Sabancı Davası'ndan ve daha önce işlediği fiillerden dolayı mahkum olan Nuriş Çetesi olarak bilinen o mensupları da bulundukları cezaevlerinde ziyaret edeceğiz" dedi.

28 Şubat-27 Nisan Alt Komisyon Başkanı Yaşar Karayel ile İdris Şahin, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki görüşmenin ardından Polisevi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

8 Şubat döneminde önemli davalardan biri olan ve “Malatya Davası” olarak bilinen davadan mahkum olanları dinlemek için komisyonca karar aldıklarını belirten Karayel, bugün Komisyon Sözcüsü İdris Şahin ile dinlemeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmaları kapsamında farklı illerde çeşitli ziyaretler yapacaklarını anlatan Karayel, “Bunlardan bazıları o dönemde İçişleri Bakanlığı yapmış Sayın Ağar ve şu anda Sabancı Davası'ndan ve daha önce işlediği fiillerden dolayı mahkum olan Nuriş Çetesi olarak bilinen o mensupları da bulundukları cezaevlerinde ziyaret edeceğiz. Özellikle Ahmet Duyar'ın öldürülmesi, Sabancı olaylarının nasıl ve ne şekilde olduğu, o konularla ilgili de faillerinden bilgi alacağız” dedi.

Malatya Davası olarak bilinen davadan dolayı tutuklanan Zekeriya Şengöz ve Fahri Memur ile görüştüklerini anımsatan Karayel, o döneme ait bilgilerini ve anlattıklarını kayıtlara geçirdiklerini, tutanaklara bağladıklarını aktardı.

Karayel, bir soru üzerine, Şengöz ve Memur'un yaşadıkları dönemi, sıkıntıları, o dönem hukukun nasıl işlediğini ve çektikleri işkencelerin boyutlarını anlattıklarını belirterek, “Hiçbir hukuk devletinde olmaması gereken işkence olaylarını anlattılar. Şu anda bizim hükümet olarak da politikamız sıfır işkence, yani işkenceye tolerans tanımamaktır. Bu tip işlerin insan haklarına aykırı olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

'İlk olarak bir cezaevi ziyaretine Malatya'dan başladık'

İdris Şahin de darbelere karşı toplumsal bir hafıza oluşmasını temin etmenin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Özellikle biz 28 Şubat Alt Komisyonu olarak bu dinlemeler için Malatya'ya geldik. O günün önemli şehirlerinden, özellikle üniversitedeki uygulamaları ve yine sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu faaliyetlerle alakalı doruk noktaya ulaşmış bir kısım eylemlerin merkezindeki bir şehir. Daha sonraki aşamada da bu süreç içerisinde mağdur olduğunu, adil yargılanmadığını ifade eden bir grubu dinlemek üzere buraya geldik. Kesinlikle hiçbir koşul ve şartta, işkenceyle ve kötü muameleyle hiçbir insanımızın karşılaşmaması en büyük arzumuz ve isteğimiz. Bu noktada da bize yazılı olarak müracaatları bulunan bu grubu dinlemek üzere geldik. İlk olarak bir cezaevi ziyaretini Malatya'dan başlattık. Tabii ki her zaman olduğu gibi güneş doğudan doğar, batıya doğru gider.”

Cezaevi ziyaretleri sürecek

Programları dahilinde önümüzdeki günlerde de cezaevi ziyaretleri gerçekleştireceklerini bildiren Şahin, amaçlarının demokratik işleyişin önündeki her türlü engeli ortadan kaldırabilecek düzenlemeleri yapmak ve toplumun bir daha bu tür hadiselerle karşılaşmaması için bütün milleti bu süreçlerle tekrar yüzleştirmek olduğunu vurguladı.

Şahin, bunun için de sembol şehirlerden biri olan Malatya'da bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlatarak, ziyaretin oldukça faydalı geçtiğini sözlerine ekledi.