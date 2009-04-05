Yaşar Hoca'nın eşine 6 ay evden uzaklaşma cezası

Prof. Öztürk, eşinin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla aile mahkesine başvurdu. Mahkeme Canan Öztürk'ün 6 ay evden uzaklaştırılmasına karar verdi..



Halkın Yükselişi Partisi (HYP) Genel Başkanı Prof. Yaşar Nuri Öztürk, eşi Canan Öztürk'ün tehdit, şantaj ve şiddetine maruz kaldığını, can güvenliğinden endişe ettiğini belirterek evden uzaklaştırılması talebiyle aile mahkemesine başvurdu. Mahkeme, Öztürk'ün 6 ay evden uzaklaştırılmasına karar verdi.



Canan Öztürk bir süre önce eşi HYP Genel Başkanı ve İlahiyat Profesörü Yaşar Nuri Öztürk'ü eski danışmanı Şahane Sultan Müftüoğlu ile birlikte uygunsuz vaziyette yakaladığını, Yaşar Nuri Öztürk ise eşinin kendisini küçük düşürmek ve siyasi rakiplerine malzeme vermek amacıyla iftira attığını iddia etmişti. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Öztürk, Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşi Canan Öztürk'ün kendisini tehdit ettiğini, şiddetine maruz kaldığını belirterek, evden uzaklaştırılmasını istedi. Eşi ile aralarında parasal sorunlar bulunduğunu vurgulayan Prof. Öztürk, avukatı aracılığı ile verdiği dilekçesinde, bu sorunlar nedeniyle de basında çıkan haberlerle zarara uğradığını savundu.



'Çocukları evden kovuyordu'



Öztürk dilekçesinde, eşinin ziyarete gelen çocuklarını dahi evden kovmaya kalktığını belirterek, şahsi eşyalarına zarar vermesinin önlenmesine, müşterek oturdukları konuttan uzaklaştırılmasına ve işyerine de yaklaştırılmamasına karar verilmesini talep etti.



Öztürk'ün dilekçesini inceleyen Beykoz Aile Mahkemesi hâkimi, Canan Öztürk'ün "aynı çatı altında yaşamakta olan davacıya karşı şiddet ya da korkuya yönelik davranışlarda bulunmamasına, davalının birlikte ikamet ettikleri konuttan uzaklaştırılması ve konuta yaklaşmamasına, davalının, Yaşar Nuri Öztürk'ü iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi, eşyalarına zarar vermemesi, varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesine, bu tedbirlerin 6 ay süreyle geçerli olmasına" karar verdi.

