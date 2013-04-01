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Yaşam

Yaşar Güner hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, yönetmen ve senarist Yaşar Güner yaşamını yitirdi

01 Nisan 2013 16:10

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, yönetmen ve senarist Yaşar Güner hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi 2 Nisan Salı günü öğle namazında Teşvikiye Camii‘nden kalkacak.

 

Yaşar Güner kimdir?

 

1943 yılında Rize'de dünyaya geldi. Yaşar Güner, Naşit Tiyatrosu'nda tiyatro çalışmalarına başladı. Rus Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Tiyatro oyunları yazdı ve yönetti.

Sinema alanında da çalışmalar yaparak film senaryoları yazdı. TV oyunlarında yazar yönetmen olarak çalıştı.

Ankara Küçük Komedi, İstanbul Yeni Sahne, Sivri Sinek Kabare Tiyatroları'nda, Avni Dilligil Tiyatrosu, Lale Oraloğlu Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Ankara Birlik Tiyatrosu, Yeni Ankara Tiyatrosu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.

 

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