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Yaşar Gaga yoğun bakıma alındı

Sezen Aksu, yakın dostu olan Gaga'yı geceleri ziyaret ediyor

21 Şubat 2018 14:00

Şarkıcı- menajer Yaşar Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Şubat ayının başında hastaneye kaldırılan Gaga durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Sezen Aksu, menajerliğini yapan Yaşar Gaga’nın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Sezen Aksu, yakın dostu olan Gaga’yı geceleri ziyaret ediyor. Gaga’ya durumun iyileşmesi halinde kalp pili takılabileceği belirtildi. Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu’nun vokalistliğini de üstlendi.

Yaşar Gaga kimdir?

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu’nun vokalistliğini üstlendi. Bir ara ‘Şarkı Söylemek Lazım’ isimli yarışmada jürilik yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu’nun seslendirdiği ‘Bile Bile’ isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında ‘Betonova’ isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında ‘Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar’ isimli albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirmiştir.

 

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