YAŞAR GAGA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Hakan KAYA - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı.

Gaga için Ortaköy Büyük Mecidiye Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gaga\'nın babası Cafer Gaga, annesi Bedriye Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga taziyeleri kabul etti. Cenazeye sanat dünyasından bir çok ünlü isim katıldı. Yaşar Gaga için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Ortaköy mezarlığına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Gaga\'nın ailesi ile röportaj

- Sanatçılarla röportaj

- Cenazenin getirilmesi

- Cenaze namazından görüntüler

- Detaylar

