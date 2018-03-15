Yaşar Faktoring 15 yılda 100 bin müşteriye ulaştı

İSTANBUL, (DHA) - 2002 yılında kurulan ve 15\'inci yılını tamamlayan, faktoring sektöründen Yaşar Factoring, 100 bin müşteriye ulaştığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 100 bin müşteri anısına, 15 müşterisine iPhone X marka telefon hediye ettiğini belirtti.

Şirket, 100 bin müşteriye ulaştıkları için bir tören düzenledi. Hediyelerin takdimi için gerçekleştirilen törene, hediye kazanan müşterilerin yanı sıra Yaşar Factoring’in üst düzey yöneticileri de katıldı. Törende konuşma yapan Genel Müdür Recep Kaya; “Faturalı çeklerinizin vadesi 30 dakika! mottosuyla yola çıktık. Bugün, 15\'inci yılımızda 100 bin müşteriye ulaşmanın haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu sevincimizi siz müşterilerimiz ile paylaşmak adına hediye ettiğimiz telefonları güzel günlerde kullanmanızı ve güzel haberler almanız dileğiyle takdim ediyoruz. Desteğinizi bizden esirgemediğiniz için tekrar teşekkür ederiz\" dedi.

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