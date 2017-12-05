Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Lisesi'nin temeli atıldı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- YAŞAR Eğitim ve Kültür Vakfı, 8\'inci okulunun temelini Eskişehir\'de attı.

Zicirlikuyu Mahallesi\'nde yaptırılacak olan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için temel atma töreni düzenlendi. Törene Vali Özdemir Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan törende konuşan Yaşar, bugüne kadar 7 okul yaptırdıklarını, 8\'inci okulun temelini de Eskişehir\'de atıklarını söyledi. Feyhan Yaşar şöyle konuştu:

\"6 bin 500\'e yakın öğrenciye karşılıksız burs sağladık. Eğitim alanında katkı sağlamaya devam ediyoruz. 8\'inci okulumuzu 16 derslikli Eskişehir\'e yapıyoruz. Gıda teknolojisi, mutfak sanatları ve gastronomi alanında eğitim sağlayacak okul 2018-19 eğitim-öğretim yılında açılması hedefleniyor. 9 bin metrekare arazi üzerine yaklaşık 2 bin metrekare alana sahip olacak Gıda Teknolojisi Anadolu Meslek Lisesi\'nde 16 derslik, 5 laboratuar, süt atölyesi, 3 branş dersliği ve kütüphane yer alacak. Bizlere düşen görev, kurucuların vizyonuyla Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı\'nı, eğitim, kültür ve sanat alanında toplumun gelişmesine öncülük edecek hale getirmek ve ekonomik olduğumuz kadar sosyal sorumluluğumuzun da bilincinde olarak ülkemiz insanını bulunduğu yerden daha ileriye götürecek faaliyetlere imza atmaktır.\"

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, şöyle konuştu:

\"Böyle bir eğitim kurumunun temelinin atılmasında bulunmaktan, temeline ilk harcı koymaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Anadolu\'nun parlayan yıldızı olan Eskişehir\'imiz birçok alanda olduğu gibi eğitimde de örnek illerden birisidir. Eskişehir, 146 bin civarındaki yükseköğretim öncesi kademelerdeki öğrencisi, iki üniversitesindeki 64 bin civarındaki yükseköğretim öğrencisi ve 1 milyon 200 bini aşkın açık öğretim öğrencisi ile eğitimi her boyutu ile yaşayan ve yenilikler oluşturup örnek olan bir şehrimizdir.\"

Yapılan konuşmaların ardından Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, Vali Özdemir Çakacak\'a vakfın plaketini verdi, ardından Vali ve beraberindekiler okulun butona basarak okulun temelini attı.



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