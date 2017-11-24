Yaşar Alptekin, imaj değiştirdi: Allah bana fizik vermiş, yetenek vermiş...

1990'lı yılların ünlü manken ve oyuncusu Yaşar Alptekin, 2000'lerin başında sarık ve cübbeyle gezmeye başlamıştı. Sakallarını kısaltan, saçlarını kuaföre teslim eden Alptekin, yıllar sonra kot pantolon ve üstünde spor gömlekle bir fotoğraf paylaştı. İmaj değişikliği yapan Alptekin, "Allah bana fizik vermiş, yetenek vermiş..." dedi.

Sözcü'de yer alan haber şöyle:

Yaşar Alptekin, yıllarca modellik yaptı, çok sayıda filmde cesur rolleri canlandırdı. Ancak ünlü manken geçtiğimiz yıllarda ani bir kararla inzivaya çekilip bambaşka bir kimliğe büründü. Değişimini, “Hidayete erdim” diye açıklayan Alptekin, giyim tarzıyla da herkesin dikkatini çekiyordu.

Yeşil elbiseler giyen, sarık takan, üzerinde ‘5 Vakit Namaz’ yazılı tişörtüyle gezen, gözlerine sürme çeken ve sakal bırakan Alptekin, bu hafta beklenmedik bir kararla yeniden eski günlerine döndü.

"Müzikle biraz havaya girdim"

Yeni imajıyla ilgili ilk kez "Duymayan Kalmasın" programına konuşan Yaşar Alptekin şunları kaydetti:

“Ben ilahiyatta okumadım, imam hatipte de okumadım. Sanatçıyım daha önceden, yine sanatçıyım. Dolayısıyla da bir dönem sanatçılığa ara vermiştim. Yeniden sanatçılığa başladım. Ben imam hatipte okuyup da sonradan meşhur olacağım diye ortalara çıkmadım. Benim her zaman söylediğim bir şey var; ‘Ben din adamı değilim, dinimin adamıyım… Dolayısıyla da ben çıkmış olduğum bir yolda piştiğime inanıyorum. Sakallar gitti, kıyafet değişti. 13 senedir hiç böyle profesyonel çalışmalar yapmamıştım. Açıkça söylemek gerekirse biraz zorlandım. Ama fotoğrafçıya rica ettim, biraz müzik yaptılar, müzikle biraz havaya girdim. Bu işe girmemde aracı olan insanlar var, ben yoksa böyle asırlık çınar ağacı gibi bekliyordum bir kenarda. Ama Allah razı olsun, asırlık çınar ağacına su verdi, oradan bir filiz çıkardı. Onun için güzel bir ekip çalışması oldu. Özlemişim de onu anladım. 13 senedir dile kolay… Her şey çok güzel oldu.”

Alptekin sözlerine şöyle devam etti:

"Olumlu dönüşler aldım. Ben herkesten memnundum. Çünkü özlediğim bir mesleğe kavuşmuş oldum. Allah bana böyle bir fırsat vermiş, fizik vermiş, yetenek vermiş… Eğer ben buna kullanmazsam hiç olmaz. Dolayısıyla ben de ekibim sayesinde bunu kullandım. Hemen tepki göstermesinler. Beklesinler yorum yapmasınlar hemen. Sosyal medyada bir fotoğraf paylaştım hemen negatif-pozitif yorumlar gelmeye başladı. Bir şeyi bekleyin, ‘bu adam ne yapıyor, bir bakalım nedir?’ diye bekleyin…"