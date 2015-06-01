Yaşar Alptekin: Allah benim ömrümden alsın Erdoğan'ın ömrüne katsın

Eski manken Yaşar Alptekin, "Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum kardeşim. Erdoğan hakkında kim ne derse desin, Allah benim ömrümden alsın onun ömrüne katsın... Erdoğan’a ömrümü veririm" dedi.

"Bir Müslüman nasıl CHP’ye oy verir" diyen Alptekin, "Hem Müslüman’ım diyorsun hem de CHP’ye oy veriyorsun. Müslüman olan CHP’ye oy vermez" iddiasında bulundu.

Yeni Akit gazetesinden Hüseyin Kulaoğlu'nun sorularını yanıtlayan (1 Haziran 2015) Alptekin'in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Fetullah Gülen grubu, 17 Aralık olaylarıyla hükümete karşı darbe girişiminde bulundu. Şimdi de seçimlerde CHP ve HDP’ye destek veriyor. Bunu nasıl görüyorsunuz?

- Birbirine zıt kutuplar, sırf Erdoğan’ı düşürmek için birleşiyorlar. Bu nasıl bir hırstır... Allah affetsin! Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum kardeşim. Erdoğan hakkında kim ne derse desin, Allah benim ömrümden alsın onun ömrüne katsın... Erdoğan’a ömrümü veririm.

Gülen’cilerin Erdoğan’ı devirmeye çalışmasını hırsa mı bağlıyorsunuz?

- Evet... Türkiye’de şu an yaşanan Müslümanlık, hiçbir devirde yaşanmadığı kadar rahat yaşanıyor. Bu ülkede bir zamanlar camiler satılmıştı. Camiler ahıra çevrilmişti. Kur’an’dan kese kağıdı yapılmıştı. Başörtüsü yasağı konuldu. Bunları kim yaptı? CHP zihniyeti yaptı. Sen CHP’ye destek verirsen, ben o zaman senin imanından şüphe ederim. Fetullah Gülen grubu mensuplarının imanından da şüphe ediyorum.

Fetullah Gülen’in bedduasını izlediğiniz an ne hissettiniz?

- Üzüldüm. Yanlıştı. Her insanın bir eşref saati vardır. Yani yanlış bir zamanlama, yanlış bir hareket diye düşündüm. “O küçücük öfke şeytandandır” derler ya; bir anlık öfke insanın hayatına mal olur. Şimdi bir anlık öfkeyle söylenmiş bir söz, bak nerelere geldi. Gülen’ciler çok kan kaybetti. Bank Asya devredildi. Eskiden hizmetteki ağabeyler göğsünü gere gere dolaşıyordu. Kendini belli ediyordu. Şimdi herkes kendini gizliyor. İşini gizli gizli yapıyor. Sokağa çıkacak yüzleri kalmadı.

Şimdi bir kere cemaatler, siyasete karışmamalı. Çünkü bunlar ayrı kulvarlar. Geçenlerde bir sofi, CHP’ye oy vereceğini söyledi. Ben de hemen, Kadir Mısıroğlu’nun kitabını aldım ve ona hemen postaladım. “Git, kime oy vereceğini gör” dedim. Bir Müslüman nasıl CHP’ye oy verir. Sen git imanından şüphe et. Namazını gözden geçir. Hem namaz kılıyorsun, hem Müslüman’ım diyorsun hem de CHP’ye oy veriyorsun. Müslüman olan CHP’ye oy vermez. Yani bu çok yaman bir çelişki! Kimsenin kabul edemeyeceği bir şey..