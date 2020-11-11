Yaşamını yitirmemesi için hamile kalması gerekiyor

Kastamonu'da yaşayan Bahriye Çamyaran Erol (42), 2 yaşında iken serebral palsi (Yüksek ateş soncu beynin oksijensiz kalması) hastalığına yakalandı ve 8 yıl önce de lösemi hastalığını geçirdi. Yaklaşık 1 yıl önce ise böbreklerinde tümör oluştuğunu öğrenen Erol, Bolu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm muayene ve tetkiklere rağmen böbreklerindeki tümörden kurtulamadı.

Doktorlar, Erol'a hayatta kalabilmesi için son çare olarak ‘hamile' kalması gerektiğini söyledi. Yaşadığı hastalıklardan ötürü yumurta rezervinde azalma olan ve normal koşullarla hamile kalamayan Erol, gerekli olan tüp bebek tedavisi hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.

Sağlık Bakanlığının 1 çocuk annesi olan ailelere destek vermemesi nedeniyle Kastamonu Valiliği’nden yardım toplayabilmek için yazılı izin çıkartan Erol, çocuğunu annesiz bırakmak istemediğini ve yardım beklediğini söyledi. (İHA)