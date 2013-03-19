Yaşamını yitiren askere, 'Sefer görev emri tebliği' gönderildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2009 yılında askerlik görevini yaparken nöbet mevkisinde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Piyade Er Murat Oktay Can'ın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan baba evine, Kepez Askerlik Şube Müdürlüğünce ''Sefer görev emri tebliği'' gönderildi.

Murat Oktay Can'a hitaben yazılan tebliğde, ''Sefer görev emriniz tebliğ edilecektir. Tebliğ işleminin yapılabilmesi amacıyla bu yazı ile en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmenizi, etmediğiniz takdirde hakkınızda 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği işlem yapılacağını bilmenizi rica ederim'' denildi.

'Baba: Bir kez daha yıkıldık'

Baba Oktay Can, Ankara'da olduğu sırada tebliğin geldiğini öğrenerek Antalya'ya döndüğünü söyledi. Tebliği inceleyince büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Can, ''Oğlumun yerine ben askere giderim. Bu tebliğ bizi bir kez daha yıktı'' dedi.

Tebliği inceledikten sonra Kepez Askerlik Şubesi'ne gittiğini ve evrakta imzası bulunan komutanla görüştüğünü anlatan Can, “komutanın yanlışlık yapıldığını” ileri sürerek kendisinden özür dilediğini ifade etti. Oktay Can, yazıyla ilgili sorumlular hakkında dava açmayı düşündüğünü dile getirdi.

İstifa eden Genelkurmay eski Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydındaki er mi? Vefat etmiş askerlerin ailelerine bu tür yazıların gitmemesi gerektiğini vurgulayan Can, ''Tebliğ elimize geçince yıkıldık. Sanki o günü bir kez daha yaşadık. Bu kağıt ne anlama geliyor, anlamadık. Oğlum mezardan mı çıkıp askere gidecek. Umarım bu tür kağıtlar başka anne ve babalara gitmez'' diye konuştu.

'Ölümü şüpheli'

Asker ölümlerine ilişkin bir rapor hazırlayan Mazlum-Der, Murat Oktay Can için hazırlanan raporda, şu bilgilere yer veriyor: “Olay yerine giden Askeri savcılıkça anlının tam ortasından vurulan er için G-3 piyade tüfeğiyle anlının üstüne tam ortasına dik vaziyette nasıl nişan aldığı açıklanmaksızın olayın intihar olduğu kanaatine vardı. Erin silah tetiği üzerinde parmak izi de bulunamamıştır.”

'Koşaner'in söylediği er mi?

24 Ağustos 2011’de Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Ses kaydında, “Arkadaşımızı, bir erimizi alnından vururuz. Vurduk mu, haberiniz var mı, var değil mi?” deniyordu. Bu açıklamanın ardından vurulan erin Murat Oktay Can olduğu iddia edilmişti.