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Yaşamını tehlikeye atarak kamyonette seyahat etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu

24 Aralık 2018 22:34

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, korku dolu anlara neden oldu. Çevredekiler yolculuğu cep telefonları ile görüntüledi. 
Öğle saatlerinde, Yeşiltepe Mahallesi yönünde giden kamyonetin arkasına tutunan bir kişinin yaşamını tehlikeye atarak seyahat etmesi korku dolu anlar yaşattı. Kamyonetin arkasında ilerleyen otomobildekiler ise tehlikeli yolculuğu cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülendiğini fark eden adam kimseye aldırış etmeden tutunduğu kamyonetin kasasında yolculuğuna kilometrelerce devam etti.

FOTOĞRAFLI

 

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