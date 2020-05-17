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Koronavirüs

Yaşamına son veren işçinin Koronavirüs testi pozitif çıktı: Ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinada

17 Mayıs 2020 13:55

Mersin'in Erdemli ilçesinde hayatına son veren işçini Koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine işçinin ailesi ve 120 iş arkadaşı karantinaya alındı.

43 yaşındaki mermer ocağı işçisi, geçtiğimiz perşembe günü dağlık alana giderek hayatına son verdi. İşçinin otopsisinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi de yapıldı. Sonuç pozitif çıktı.

120 işçi karantinada

Bunun üzerine işçinin ailesi ve çalıştığı ocaktaki 120 kişi hastaneye götürüldü. Virüs testi yapılan grup, sonuçlar çıkana kadar evlerinde karantinaya alındı

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