Yaşamına son veren Enes Kara Meclis gündemine taşındı: "Bu sistemde parmağı olan kim varsa, cinayet gibi intiharın failidir"

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskı ve geleceksizlik kaygısı nedeniyle dün yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’yı Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, "Bu sistemde parmağı olan kim varsa, cinayet gibi intiharın failidir" değerlendirmesini yaptı.

Kadıgil; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kadıgil, önergesinde “Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar ettiği haberleri basına ve kamuoyuna yansımıştır. Arkasında intihar notu bırakan Kara, ‘Müslüman olmadığı halde cemaat yurdunun kendisini namaz kılmaya ve cemaat derslerine katılmaya zorladığını’ iddia etmiştir. Kara intihar mektubunda iki kız kardeşinden bahsederek onlar için endişelendiğini, ailesinin kız kardeşlerinin üzerinde çok yoğun baskı kurduğunu ve yapmak istemedikleri şeyleri yapmaya zorlandığını ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz?"

Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “AKP Genel Başkanının kindar ve dindar nesil yetiştirme aşkı uğruna son yirmi yolda sistematik şekilde cemaat ve tarikat yurtlarına mahkum edilen gençler ve çocuklar ölüyor! Bu ülkenin geleceği Aladağ’da yanıyor, Ensar’da istismar ediliyor, Antalya’da öldürülüyor, Dicle’de ve duymadığımız onca yerde canlarına kıyıyor. Bilinçli politikalarla bu suçların asli faili olan herkesin yargılanacağı gerçeğinden hareketle; geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz!” diye sordu.

"Enes'in kardeşleriyle ilgili ne yapacaksınız?"

Enes Kara’nın ailesinin baskısı nedeniyle büyük kaygı duyduğu kız kardeşlerine ilişkin Aile Bakanlığı’nın adım atıp atmayacağını soran Kadıgil; “Çocuk Haklarına ilişkin Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde açıkça belirtildiği üzere ‘Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar’” hükmünü hatırlatarak, “Enes Kara’nın ailesinin baskısı nedeniyle endişe duyduğu iki kız kardeşle ilgili ne yapacaksınız?” sorusunu yöneltti.

TİP Sözcüsü, Gençlik ve Spor Bakanlığına verdiği önergede ise; “Yeni Enesler ölmesin diye cemaatlere peşkeş çekilen kamu binalarını ait oldukları devlete geri almayı ve yurt olarak hizmete açmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Kadıgil Bakan Koca'ya,“Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum’ diyor. Sağlıkçıların özlük haklarıyla ilgili yapacağınız düzenleme ne oldu?” sorusunu yöneltti.

Kadıgil, son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ise “Tarikat, cemaat ve vakıf yurtlarında yaşananlara ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılacak mıdır?” sorusunu sordu.

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