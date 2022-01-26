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Yaşamına son verdiği ileri sürülmüştü; Esmanur Çakmak'ı annesinin öldürdüğü ortaya çıktı

Suçunu itiraf eden anne tutuklandı

26 Ocak 2022 09:19

Ankara’da yaşamına son verdiği iddia edilen 18 yaşındaki Esmanur Çakmak'ın annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında anne-kızın telefonları incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonrası Esmanur’un erkek arkadaşıyla mesajlarındaki yazışma dikkat çekti. Esmanur'un defalarca annesi tarafından tehdit edildiği de mesajlarda görüldü. Olay sonrası suçunu itiraf eden anne H.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı. (İHA)

Esmanur Çakmakanneöldürdüğü ortaya çıktı
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