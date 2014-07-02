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Yaşam

Yaşamın sırrını taşıyan göktaşı

Keşfedilen yeni bir gök taşı kalıntısı Dünya’da yaşam türlerinin artmasının sırrını açıklayabilir

02 Temmuz 2014 15:34

Bilim insanları, 470 milyon yıl önce Dünya'da yaşam türlerinin artmasını sağlayan asteroit çarpışmasının izlerini bulduklarını açıkladı. Keşfedilen yeni meteorit sınıfı, Dünya'da yaşamın oluşumu hakkında yeni bilgiler sunabilir.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, İsveçli bilim insanları, başkent Stockholm'un güneyinde kalan bir kireçtaşı ocağında yeni bir sınıfa özgü meteorit parçaları bulunduğunu açıkladı.

Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, parçalar en az 470 milyon yıl önce çarpışarak Dünya'yı meteorit yağmuruna tutan iki asteroitten bir tanesine ait.

Bilim insanlarının geride kalan 20 yıl içinde keşfettiği 101 meteorit, 470 milyon yıl önce yaşanan bir çarpışmada Dünya'ya yağan 'L-chondrtie' sınıfına aitti. Söz konusu çarpışmanın, küçük bir asteroidin, daha büyük olan bir asteroide çarpmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Büyük asteroide ait L-chondrite sınıfı meteoritlere rağmen küçük asteroidin izleri bulunamamıştı.

Arizona Üniversitesi'nden meteor uzmanı Timothy Swindle yaptığı açıklamada, 'bileşimindeki farklılıklara rağmen keşfedilen meteoritlerin yeni bir sınıfa özgü olup olmadığının doğrulanması gerektiğini' ifade etti. Swindle, "Muhtemelen yeni bir sınıf meteorit keşfedilmiş olsa da yeni analizler yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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