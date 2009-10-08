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Sağlık

Yaşamı en çok uzatan 10 gıda

Nobel ödüllü profesörler, yaşamı en çok uzatan 10 gıdayı belirledi.

08 Ekim 2009 03:00

Bu yıl Nobel Tıp Ödülü’nü alan profesörler Jack W.Szostak, Elizabeth H. Blackburn ve Prof. Carol Greider’in çalışmalarında elde ettikleri sonuçtan yola çıkarak yaşamı en çok uzatan 10 gıdayı belirledi.

İtalyan bilim adamlarının listesiyle uluslararası üne sahip Türk kardiyolog Mehmet Öz’ünki arasındaki benzerlik dikkat çekerken, fındık sıralamanın başında yer aldı. Liste şöyle: Fındık, Orman meyveleri, süt mamulleri, balıklar, yaş sebze, domates, tatlı patates, yumurta, kepekli ürünler, kuru bakliyat.

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