'Yaşamaz' denilen o köpeği gören tanıyamıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuz nedeniyle tüyleri dökülmüş ve aşırı zayıflamış halde bulunan Alman kurdu cinsi köpeğin 6,5 aylık tedavinin ardından yaşadığı değişim, görenleri şaşırtıyor.

Ereğli ilçesindeki hayvanseverler tarafından 6 Ekim 2015 tarihinde Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine tüyleri tamamen dökülmüş ve aşırı derecede zayıflamış halde getirilen 3 yaşındaki Alman kurdu, yaklaşık 6,5 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Atilla Bulak, ilçedeki hayvanseverler tarafından bulunan ileri derecede uyuz ve uyuza bağlı olarak kaşeksi, dermatit belirtileri gösteren 3 yaşındaki Alman kurdunun ölmek üzereyken rehabilitasyon ve bakım merkezine getirildiğini söyledi.

"Yaşayacağını umut etmiyorduk"

Bakım altına aldıkları köpeğin uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiğini anlatan Bulak, şunları kaydetti: "Açıkçası yaşayacağını hiç umut etmiyorduk. Son bir çare olarak tedavi uygulamaya başladık. Köpeğin de bu tedaviye açıkçası fazla reaksiyon vermesi bizleri umutlandırdı. Yaklaşık 6,5 ay süren tedavinin ardından ilk geldiği günkü fotoğrafı ile şimdi çekilen fotoğrafı gösterdiğimizde kimse inanmıyor. Şu anda amacımız bu köpeği yakın bir zamanda sahiplendirmek."

Köpeğin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne ilk getirildiğinde çekilen fotoğraf ile tedavisinin ardından çekilen fotoğraf arasın