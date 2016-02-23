'Yaşamak için en iyi 100 şehir'e İstanbul giremedi

Guardian, uluslararası danışmanlık şirketi Mercer tarafından yapılan yaşam kalitesi araştırmasının sonuçlarına yer verdi. En iyi şehir Viyana seçilirken Londra, Paris, New York üst sıralarda yer alamadı. İstanbul ise ilk 100'e giremedi ve 122. sırada yer aldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Uluslararası araştırma şirketi Mercer'in yaşam kalitesi standartlarını temel alarak yaptığı araştırmaya göre yaşamak için en iyi şehir Avusturya'nın başkenti Viyana. İstanbul ise 122. sırada yer aldı.

Listede Tel Aviv 104'üncü, Rusya'nın başkenti Moskova ise 167. sırada yer buldu.

230 şehrin dahil edildiği listenin son sırasında ise Irak'ın başkenti Bağdat yer aldı.

Listede ilk sıraları Viyana ile birlikte İsviçre'nin Zürih, Yeni Zelanda'nın Auckland, Almanya'nın Münih ve Kanada'nın Vancouver kentleri izliyor.

Düsseldorf'un altıncı, Frankfurt'un yedinci sırada yer aldığı listenin ilk sıralarında Almanca konuşulan kentlerin ağırlıkta olduğu dikkat çekiyor.

Londra, Paris ve New York ise ilk 35 şehir arasına giremedi.

Guardian gazetesinin haberine göre 10 sıra birden gerileyerek 37. sıraya düşen Paris'in bu düşüşünde 2015'ten bu yana yaşanan saldırıların etkili olduğu belirtiliyor.

39. sıradaki Londra'nın hava kirliliği, trafik ve iklim nedeniyle sıralamada gerilerde kaldığı ifade ediliyor.

Araştırmada kentlerin sosyo-ekonomik şartları ile sağlık, eğitim, barınma ve çevre koşulları dikkate alınıyor.

Büyük şirketler iş kurmak için yer seçerken bu araştırmanın sonuçlarını da göz önünde bulunduruyor.