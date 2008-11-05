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Yaşam

Yaşamak için arkadaşlarını yediler

Porto Rico'ya gitmek için botla yola çıkan 33 kişilik göçmen grup, kaptan ve tayfaların gemiyi terk etmelerinin ardından denizde kayboldu.

05 Kasım 2008 02:00

Açık denizde inanılması güç vahşi bir olay yaşandı.

Porto Rico'ya gitmek için botla yola çıkan 33 kişilik göçmen grup, kaptan ve tayfaların gemiyi terk etmelerinin ardından denizde kayboldu.

33 kişiden 5 kişinin hayatta kaldığı mülteci grubu İki hafta boyunca aç susuz denizde ordan oraya sürüklendi.

En sonunda Turks and Caicos dalarına doğru yaklaşan botttakiler kurtarıldı.

Kurtarılan 5 kişilik gruptan kadın olan hastanede ölürken, sağ kalan Gregorio Maria Marizan yaşadıkları korkunç anları anlatırken ve nasıl hayatta kaldıklarına dair korkunç gerçek ortaya çıktı.


'15-20 dakikada bir açlık ve susuzluktan bir arkadaşın ölmesini izliyorduk' diyen Marzian bir süre sonra açlıktan ne yapacaklarını bilemediklerini ve en sonunda hayatta kalmak için ölen arkadaşlarını yemeğe karar verdiklerini anlattı.

Yanındaki bıçağıyla ölen arkadaşlarının göğsünden bacağından parçalar kesip yediklerini söyleyen Marzian sağ kalabildikleri ve ailelerine kavuştukları için tanrıya şükrettiğini açıkladı.

Sağ kalan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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