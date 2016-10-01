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Politika

Yasama yılı, OHAL gölgesinde açılıyor

Meclis, saat 15.00’te toplanacak

01 Ekim 2016 02:34

TBMM, 26. Dönem ikinci Yasama Yılı'na başlayacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) gölgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı yasama yılı açılışında Genel Kurul ilk iş olarak Irak ve Suriye Tezkeresi'ni görüşecek. 

Bu yıl 20 Ağustos'ta tatile giren Meclis, yoğun gündemle çalışacağı 26. Dönem İkinci Yasama Yılı'na başlayacak. TBMM, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü uyarınca yarın saat 15.00'de toplanacak.

Törenle başlayacak

TBMM, 26. Dönem ikinci Yasama Yılı açılış programı yarın saat 14.00'te Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince, Atatürk Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Erdoğan konuşacak

TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'de Meclis Başkanı Kahraman başkanlığında toplanacak. Kahraman, sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula davet edecek. Erdoğan, yasama yılı açış konuşmasını yapacak.

 

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