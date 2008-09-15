Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesince, ''Yaşama Davet Et'' sloganıyla başlatılacak kampanya ile sokakta yaşayan uyuşturucu bağımlısı çocuklar kamuoyunun gündemine taşınacak.



TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Sefa Çol,yaptığı açıklamada, sokak çocukları sorunun, çözülmesi en güç olan sorunlardan biri olduğunu söyledi. Çol, ''Madde bağımlısı sokak çocuğu olarak da adlandırılan binlerce çocuğumuz, görünürde büyükşehirlerin gerçekte ise ülkemizin kanayan ve gittikçe büyüyen bir yarasıdır'' dedi.



Bu çocukların genellikle bir olaya karıştıklarında gündeme geldiğini ifade eden Çol, olay gündemden düştükten sonra sokak çocuklarıyla yeterince ilgilenilmediğine dikkati çekti.



''Tinerci-balici'' olarak anılan çocukların neden olduğu olayların giderek ciddi bir tehlike haline geldiğini vurgulayan Çol, şöyle konuştu: ''Önceleri tek başına dolaşan bu çocuklar, karşılaştıkları tehlikeler karşısında gruplaşmaya sonra da çeteleşmeye başlıyor. Acıktıklarında ya da tiner almak istediklerinde hırsızlık, gasp gibi suçlara yöneliyor. Bu çocuklarımız, büyüklerin oluşturduğu çetelerce kapkaç, hırsızlık, haraç ve gaspta kullanılıyor. Bu nedenle çocuklarımızı sokağa iten ekonomik ve sosyal sorunların tespit edilmesinin ve kamuoyunun dikkatinin bu konuya çekilmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz.''



Bu nedenle ''Yaşama Davet Et'' kampanyası başlattıklarını anlatan Çol, ''Sahipsiz ve yok olmaya itilmiş çocuklarımızın gerçekten yaşama dahil edilebileceğine inanıyoruz. Bu yavrularımıza yaşama katılmaları için bir şans vermeliyiz'' diye konuştu.



Neler yapılacak



''Sokakta Yaşayan Çocukları Saran Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Katkı Projesi'' kapsamında yürütülen kampanyada ilk adım olarak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ''bu çocuklar için ne yapabiliriz'' sorusuna cevap aranacak. Bu araştırmadan yola çıkılarak bir rapor hazırlanacak.



Bir yıl sürmesi planlanan kampanya ile çocukların sokağa kaçmalarını engelleyecek tedbirler üzerinde durulacak. Sokağı mesken tutan ve uçucu madde kullanan çocukları, ailelerinin yanına döndürmek, bu mümkün değilse yurtlarda kalmaya ikna etmek ya da onlara kalacak yer sağlamak için çalışmalar yapılacak.



Sokakta yaşayan çocuklara yönelik toplumsal ön yargıyı kırmayı amaçlayan kampanya ile çocukların düzenli beslenmelerinin sağlanması, sağlık kontrollerinin yapılması için sivil inisiyatif harekete geçirilecek. Bu çocuklara yönelik aşevleri ve sağlık ocaklarının kurulması hedeflenen kampanya kapsamında, çocuklara daha fazla destek verilmesi için toplum merkezlerinin arttırılması da planlanıyor.



Risk grubundaki çocukların ve ailelerin eğitimine vurgu yapılacak kampanya ile çocukların kültürel gelişimlerine yardımcı olmak için sosyal faaliyet alanları genişletilecek. Kampanyada, sokağı mesken tutan çocukları kötü alışkanlıklardan kurtararak, topluma kazandırmak amacıyla gençler için rol model olan sporcu ve sanatçılardan da yararlanılacak.

