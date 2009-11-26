T24 - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi olan Zeliha Akçaoğlu'nun resim sergisi, İstanbul Tünel Sanat Galerisi'nde açıldı. 16 Kasım'da sanat severlerle buluşan "Yaşama Dair..." isimli sergi, 4 Aralık'a kadar açık olacak.



Zeliha Akçaoğlu kimdir?



Zeliha Akçaoğlu 1964 yılında Ankara'da doğdu. 1987'de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünü bitirdi. 1994'de New York Parsons School of Design'da Master eğitimini tamamladı. 1998'de Hacettepe Üniversitesi'nde Sanatta Yeterlik yaptı. Yurtiçinde iki kişisel sergi açan, yurtdışında ve içinde de karma sergilere katılan Zeliha Akçaoğlu' nun kamu ve özel kolleksiyonlarda eserleri bulunuyor. Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak çalışmalarını sürdürüyor.







Aldığı ödüller

1997 DKK, İkinci Geleneksel "Deniz" Konulu Resim Yarışması

1999 60.Devlet Resim Yarışması.









Yarışmalı Sergiler

1992 The George Washington University Dimock Gallery Annual Awards Show, Washington D.C.

1994 The National Arts Club Exhibition, New York.

1995 56. Devlet Resim Sergisi Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Sergi.

1997 1997 Tekel Geleneksel 9.Resim Yarışması, Sergi.

1997 Marshall "Doğa ve Renk" Resim Yarışması, Sergi.

1997 58. Devlet Resim Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, Sergi.

1999 AÜS, 9. Resim Yarışması, Sergi.

1999 1999 DKK, "Deniz ve İnsan" Konulu Resim Yarışması



















