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Yaşam

Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgi

Avustralya'daki yangında ölü sayısı, yangından kaçmaya çalışanların cesetlerinin yeni yeni bulunmasıyla giderek artıyor

11 Şubat 2009 02:00

Avustralya'nın Victoria eyaleti Başbakanı John Brumby, ülke tarihindeki en büyük orman yangınında ölenlerin sayısının 200'ü geçeceğini açıkladı.

Kurtarma ekiplerinin, saatte 100 kilometre hızla eser rüzgâr, sıcak hava ve kuraklığın etkisiyle büyüyen yangından çaresiz bir şekilde kaçmaya çalışanların yol kenarlarında ve araçların içinde kömürleşmiş cesetlerini bulmasıyla ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Ülkede yaklaşık 400 noktada çıkan yangının bir kısmının kundakçıların işi olduğu şüpheleri üzerine, polisin soruşturma için bir görev gücü oluşturduğu belirtildi. Fotoğrafta ise yangının izleri görülüyor. Yolun bir kısmında kalan hayvanlar telef olurken, alevlerin geçemediği taraftaki hayvanlar kurtulmuş.

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