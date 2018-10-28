Yaşam Vadisi 'Çanakkale destanı' ile taçlandı

İSTANBUL, (DHA)–BEYLİKDÜZÜ Yaşam Vadisi 1. Etap\'ta \"Çanakkale Zafer Meydanı\" açıldı. Mehmetçiğe saygı anıtının da bulunduğu çalışmada, Hey 15’liler ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanların hikayeleri anlatılıyor.

Çanakkale Zafer Meydanı\'nın, Atatürk Anıtı bölümünün çelenk sunma törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe yönetimi, parti temsilcileri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Toplamda 100 metre olan başlangıcından bitimine kadar mimari yapıtlarla bir bütünlük sağlayan ve Mehmetçiğe saygı anıtının da bulunduğu çalışmada, Hey 15’liler ve Çanakkale Savaşı’ndaki kahramanların hikayeleri anlatılıyor. 1915-1916 tarihleri arasında yaklaşık 8 ay boyunca devam eden savaş sonucunda kazanılan zaferin anlatıldığı alanda, Çanakkale Savaşı 3 bölümde ele alınıyor.

Yüksek heykeltıraş Azmi Sekban tarafından yapılan çalışmanın ilk bölümünde; lise ve dengi okullarda okuyan genç neslin, gönüllü olarak okuldan çıkıp savaşa giden çocukların anneleri ile vedalaşmaları, savaşa giderken ki mutluluk ve gurur sahneleri, siperlere inip savaşın soğuk yüzüyle karşılaşınca korku ve endişeleri konu alınıyor. İkinci bölümde ise; eli silah tutan Mehmetçikler’e yer veriliyor. Üçüncü ve son bölümde ise; Çanakkale temalı Atatürk Anıtı ile komutan ve kahramanlar yer alıyor. Vatanı için mücadele veren kahramanların hikâyesi anlatılıyor.