Yaşam ünitesini kapatırken kamera kayıttaydı

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37 yaşındaki Jamie Merrett'in bir trafik kazasının ardından felç kaldı ve boyundan aşağısı tutmuyordu. Evine Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından gönderilen hemşireden gördüğü tedavi konusunda endişelenince ailesinden evinde odasına kamera yerleştirmelerini istedi.Birkaç gün sonra, hemşire Violetta Aylward yaşam destek ünitesini 'yanlışlıkla' kapatırken kameraya yakalandı. 21 dakika sonra bir koşup makineyi yeniden açıyor. Merrett'in kardeşi Karren Reynolds, kardeşinin hayatının bu hatadan sonra tamamen değiştiğini, Ocak 2009'da hemşirenin hatasından önce tekerlekli sandalye kullanabildiğini ve bilgisayar aracılığıyla onlarla iletişim kurabildiğini söylüyor.BBC'nin Inside Out programına konuşan Karren Reynolds, "Şimdi bir hayatı yok. Burada, ama önceden olduğu yerin yakınında bile değil. Beyni öncekinden çok daha fazla zarar görmüş durumda " dedi. Hemşireyi ihmalle suçlayan aile, olayla ilgili dava açtı. Hemşireyi gönderen kurum, böyle bir olayın tekrar gerçekleşmkemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını açıkladı. Hemşire ise açığa alındı.