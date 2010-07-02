Yaşam süresi öngörülebilecek!

T24-



Boston Üniversitesinden bilim adamlarının geliştirdiği bilgisayar programı, bir kişinin 100 yaşına kadar yaşayıp yaşayamayacağını gösterebiliyor.





Paola Sebastiani ve ekibi, 90 yaşın üzerinde ve altında olan iki binden fazla kişinin gen haritasını inceledi, bu kişilerin yaklaşık 70 geninde 150 değişim tespit etti.





150 gen değişimi göz önüne alınarak geliştirilen bilgisayar programı, kişinin 100 yaşına kadar yaşayıp yaşayamayacağını öngörüyor, ancak testin güvenilirliği yüzde 77.





Uzun yaşamın, hastalık riskinin artmasına engel olabilen bu 150 gen değişiminin varlığında saklı olabileceğini belirten araştırmaya imza atanlardan Thomas Perls, ancak bilimin bu genlerin işlevini henüz anlayamadığını ve "bunun çok zor bir gen yapbozu olduğunu" ifade etti.





Manchester Üniversitesinden Muireann Quigley, bu genlere sahip olmanın kişinin kaza geçirmeyeceği ya da düşüp ölmeyeceği anlamına gelmediğini belirtirken, Oxford Üniversitesinden Julian Savulescu, bu bilgiye sahip olmanın kişinin hayatını planlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.





Araştırma, bilim adamlarını ikiye bölse de sonuçlar, Alzheimer gibi hastalıkları daha iyi anlama, önlem alma ve sağlıklı yaşlanma konularına ışık tutuyor.





Program, yakında bilim adamlarının kullanımına sunulacak.