Yaşam savunucularından ‘Türk Akımı' projesine tepki: Ekosistemi ve yaban hayatını yok edecek

Yaşam savunucuları, Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek, Kuzey Ormanları’nı ortadan yarıp geçecek olan Rus doğal gazının Yunanistan’a taşınması amacıyla hayata geçirilmek istenen “Türk akımı” projesi için “Projeyi derhal durdurun” çağrısı yaptı.

Birgün'nde Tuğçe Gülçiçek'in haberine göre, Trakya kıyılarını ve Istranca ormanlarını talan edeceği gerekçesiyle projeye tepki gösteren yaşam savunucuları, dün Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Kuzey Ormanları Savunması (KOS) ve Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’nın (DAYKO) çağrısıyla düzenlenen eyleme Don Kişot Bisiklet Kolektifi ve Muhasebeciler Derneği üyelerinin yanı sıra çok sayıda yaşam savunucusu destek verdi.

‘Su kaynaklarını kurutacak’

DAYKO Vakfı Kurucusu Nusret Türkkan, yaptığı açıklamada “Türk akımı projesi ile korkunç bir katliam yapılıyor. Yerel belediyeler, daha ÇED raporu onaylanmadan inşaata başladı. Bunun yanı sıra durdurma kararını da hiçe sayarak çalışmalara devam ediyorlar. İstanbul’un su kaynaklarının toplandığı ve tek liman kapısının olduğu yerde bir vahşet yaşanıyor. Bu vahşet ilk önce su kaynaklarının kurumasına sebep olacak” dedi.

‘Katliamı durdurun’

Kuzey Ormanları Savunması adına basın açıklamasını okuyan Ayşe Yakıcı ise, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen ay içinde, katil proje 3. Köprü’nün bağlantı yollarını aratmayacak şekilde, 700 dönümlük orman alanı acımasızca katledildi. Katliamı kamuoyuna duyurmak için yapılan haberler ise utanmazca sansürlendi. Eğer bu katil projeyi durdurmazsak, Istrancalar boydan boya yani 30 km boyunca ortadan yarılacak. Bununla birlikte sayısız canlıyı barındıran milyonlarca ağaç da katledilecek!”