Yaşam savunucuları, Akçay Sazlığı'nda inşaatçı firmanın temel atma programını iptal ettirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer alan, Kuzey Ege’nin önemli sulak alanlarından Akçay Sazlığı’nın imara açıldığını duyan yaşam savunucuları ayaklandı. Önce inşaatçı firmanın temel atma programını iptal ettiren çevreciler, inşaatların yapılacağı alanda dün düzenlenen tanıtım konserine gelerek hem inşaat şirketini, hem de buradan gayrimenkul almayı planlayanları uyardılar.

Göçmen kuşların göç yolu üzerinde yer alan Akçay sazlığı ve sulak alanı 1 yılı aşkın süredir AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından moloz ve atıklarla dolduruluyordu.

Son olarak 60 bin metrekarelik kısmına bir gayrimenkul şirketi tarafından villa projesi yapıldığı haberini duyan çevreciler harekete geçti. Yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapan Kuzey Ege Bölgesi'nin son sulak alan eko sistemlerinden biri olan bölgede bugün temel atma töreni yapılacağının açıklanmasına çevrecilerin tepki göstermesi üzerine, etkinlik halk müziği konserine dönüştürüldü. Ancak, alana gelen çevreciler jandarma engeli ile karşılaştı.

Çevrecilerden protestolar

Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP), Balıkesir Çevre Platformu, Burhaniye Ekoloji Gönüllüleri, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği üyelerinin de hazır bulunduğu protesto eyleminde konuşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan “Bizlerin inancı, börtüyü böceği tüm canlıyı korur. Bu müzik buraya yakışmıyor” diye seslenince, inşaat firması yetkilisi çevrecilerin yanına geldi ve “Hiç kötü bir şey yapmıyoruz. Herhangi bir kuşa, herhangi bir doğaya, herhangi bir böceğe hiçbir zarar vermiyoruz. Şurada sadece konser yapıyoruz” dedi.

Ancak çevrecilerin, “Siz temel atma töreni diye açıklama yapmadınız mı?” diye sormaları üzerine aynı yetkili “Doğrudur ama biz şimdi burada konser yapıyoruz. Sizleri de ağırlamak istiyoruz” diye karşılık verdi. Bu arada eyleme katılan bir çevreci “Burası sulak alan. Sulak alanlar Çevre Kanunu'na göre özel mülkiyete konu olmaz. Tapu çıksa bile iptal edilir. Siz burada eğer vatandaşa tapu satıyorsanız, o vatandaşı aslında bilerek ya da bilmeyerek kandırıyorsunuz demektir” diye uyardı.

Atılan sloganların ardından Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan şu açıklamayı yaptı:

“Ey Edremit Belediyesi; parsel alanını bizim tam olarak bilemediğimiz Akçay Engin Kent projesi 1/100 binlik Balıkesir – Çanakkale illeri çevre planlarına uygun mudur? Bu parseller çevre düzeni planında doğal karakteri korunacak alan olarak gösterilen yerlerde yer almakta mıdır? Bu projenin 1/1000’lik, 5000’lik imar planları var mıdır? Mevcut planlara uygun mudur? Temel atılacağı söylenen ancak bizim sorularımız üzerine temel atılmayacağı, yalnız konser verileceği söylenen bu projeyle ilgili belediyenize herhangi bir inşaat ruhsatı başvurusu var mıdır? Firma 'başvuruda bulunduğunu, sonuç beklediğini' söyledi. Henüz şu anda belediyeden verilmiş bir inşaat ruhsatı yok.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı

Bin bir türlü canlıya ev sahipliği yapan, Türkiye’deki su kuşlarının yüzde 30’undan fazlasını barındıran Akçay Sazlığı ve Sulak Alanını ne zaman koruyacaksınız? İklim krizi ile kuraklıkla kavrulmakta olduğumuz şu günlerde sulak alanların yok olmasına daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Şu anda bakanlığın envanter listesinde yer alan söz konusu alanı ne zaman 'Mahalli, Ulusal Sulak Alan' olarak tescil edeceksiniz? Söz konusu alanı ne zaman doğal sit alanı-kesin korunması gerekli hassas alan olarak ilan edeceksiniz?"

"Temel atmaktan bir anda neden vazgeçtiniz"

Gayrimenkul firmasına da çağrıda bulunan Doğan, “Ey şirket! Projenizin çevre düzeni planına uygunluğu var mıdır? Planını çıkardınız mı? Gerekli yasal izinleriniz var mıdır yoksa yaptık oldu mu olacak? Temel atmaktan birdenbire neden vazgeçtiniz, izniniz olmadığı için mi? Sulak alanda inşaat yapmaktan ve insanların yaşamını riske atmaktan acilen vazgeçin” diye seslendi.