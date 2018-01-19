'Yaşam savaşçısı' Havin'in ilk karne mutluluğu

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, 3 günlükken yenidoğan sarılığı nedeniyle hastane ile tanışan Havin Ayata, 7 yıllık yaşamında, biri karaciğer sirozu diğeri lenfoma olmak üzere iki büyük sağlık sorunuyla mücadele edip, kazandı. \'Yaşam savaşçısı Havin\', bu yıl ilkokula başlayıp, ikinci yaşamına yeni bir sayfa açarken, ilk karne heyecanını yaşadı. Havin, arkadaşlarının alkışları arasında ilk karnesini alırken, \"Okulumu, arkadaşlarımı çok seviyorum. Bugün çok sevinçliyim\" dedi.

Bayındır ilçesi Çırpı Mahallesi\'nde oturan Medine Ayata ile hayvancılık yapan Süleyman Ayata çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Havin, 21 Aralık 2010 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 3 günlükken vücudu sararmaya başlayan Havin\'e yenidoğan sarılığı teşhisi koyuldu; ancak sarılık geçmedi. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'nde yapılan tetkikler sonucunda, Havin\'in doğuştan safra kanallarının (bilier atrezi) gelişmediği saptandı. Havin\'e 2 aylık olduğunda biraz daha büyümesi için zaman kazandırmak amacıyla \'kazai\' denilen operasyon yapıldı. Havin, küçük yaşında hastanelerden çıkmaz hale gelirken, tek kurtuluşu olan karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesi\'ne yatırıldı.

Doç. Dr. Murat Kılıç- Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki iki ekip tarafından 19 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla anne Medine Ayata\'dan alınan karaciğer dokusu, minik kıza nakledildi. Başarılı geçen nakil operasyonun ardından Havin için yeni bir yaşam başlarken, sağlık sorunlarına yenileri eklendi. Nakilden 1 yıl sonra diyafram fıtığı nedeniyle ameliyat olan Havin, iyileşti; fakat bir süre sonra bağırsak tıkanması yaşandı. Bağırsağında yaklaşık 7 santimetre çapında kitle saptanan Havin\'e lenfoma tanısı koyuldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde ameliyat olan Havin, kanser tedavisi görürken, 6 ayda 6 kür kemoterapinin ardından alınan sonuçlar yüz güldürdü.

\'HAVİN\'İN BAŞARISI SINIF ORTALAMASININ ÜSTÜNDE\'

Kanseri de yenen Havin, bu yıl Çırpı İlkokulu\'na başladı. Ciddi sağlık sorunları atlatan, hala doktor kontrolleri süren Havin, ikinci yaşamındaki en büyük heyecanı ve sevinci yaşadı. Havin, ilk karnesini arkadaşlarının alkışları arasında, öğretmeni Gökhan Mercan\'ın elinden aldı. Okulunu, arkadaşlarını çok sevdiğini belirten Havin Ayata, karne sevinci yaşadığını dile getirerek, \"Tatilde oyun oynayıp, kitap okuyacağım\" dedi.

Sınıf öğretmeni Mercan ise Havin\'in kontrolleri ve zaman zaman enfeksiyon nedeniyle devamsızlık yapmasına karşın çok başarılı olduğunu söyledi. Mercan, \"Havin\'in başarısı sınıf ortalamasının üstünde. Tüm sağlık sorunlarının sona ermesini diliyoruz\" dedi.

Kızını kaybetme korkusuyla geçen zorlu yılların ardından yeni yeni düze çıktıklarını söyleyen anne Medine Ayata ise \"Ameliyatlarla tedavilerle dolu kötü yıllar geride kaldı. Bugünleri görebileceğimi hayal bile edemiyordum. Küçük kızım, artık okullu oldu. Bu, müthiş bir şey. Onun karne sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz\" diye konuştu.

\'BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ\'

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç da Havin ile ilgili şunları söyledi:

\"Havin, 5 yıl önce karaciğer nakli yaptığımız bir hastaydı. O zaman 2 yaşındaydı. Doğuştan safra kanalları yokluğundan karaciğer sirozu geliştiği için nakil yaptık. Nakil sonrası kontrollerine gidip, gelirken bundan yaklaşık 3 yıl önce bağırsak tıkanması oldu. Bu da lenfoma dediğimiz, lenf bezlerinin büyümesine bağlı bir tıkanmaydı. Ameliyat olup, sonrasında kemoterapiyle bu lenfomayı da atlatmış oldu. Şimdi de 7 yaşında okula başladı. Kontrollere gidip, geliyor. Bundan sonra normal bir çocuk gibi hayatını yaşayacağını düşünüyoruz. Bazen çocukları tanıyamıyoruz. Çoğuna bir yaşının altında, 6 ay civarında nakil yapıyoruz, 8- 10 yaşında gelip okula gittiklerini görmek, karnelerini görmek bizim için en büyük mutluluk.\"



FOTOĞRAFLI