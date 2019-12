Yaşam mucizesi: Süt

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tayar, yaptığı açıklamada, "yaşam mucizesi" diye nitelendirilebilecek kadar büyük besin değerine sahip olan sütün insan yaşamındaki yerinin, insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.MÖ 26'ncı yüzyıla ait Babil kabartmalarında sütle ilgili temaların işlendiğini ifade eden Tayar, sütün içerdiği bol kalsiyum ve vitaminlerle birçok hastalığı önlediğini belirterek, "dünyanın en yararlı içeceği süt, insanların doğumlarından itibaren ilk aldıkları besindir. Süt, bebeklerin narin vücutlarını sağlamlaştırır, güçlendirir" dedi.Tayar, sütün binlerce yıldır olduğu gibi yine insan vücudunun en fazla ihtiyaç duyduğu içeceklerden biri olmayı sürdürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:"Vücudun yapı taşı olarak kabul edilen proteinlerin beslenmede önemli bir yeri vardır. Süt proteininin biyolojik değeri bitkisel proteinlere göre daha yüksek olduğundan, vücut diğer proteinlere oranla süt proteininden daha iyi yararlanmaktadır. Sütün içindeki protein, büyüme ve gelişmeyi sağlar, saç ve tırnakların oluşumunda büyük rol oynar ve kasların kasılmasına yardımcı olur."Süt şekeri olan "laktoz"un vücudun kalsiyum ve fosfordan daha iyi yararlanmasını sağladığını anlatan Tayar, şunları söyledi:"Bu nedenle süt kemik ve diş oluşumunda, bebeklerin beslenmesinde önemli rol oynar. Ayrıca süt yağındaki fosfolipitler, beyin ve sinir hücrelerinin hayati önem taşıyan kısımlarını oluşturur. Vücut için gerekli olan doymamış yağ asitlerini bünyesinde bulundurmasından dolayı süt yağının beslenmede önemli fonksiyonları bulunmaktadır. İnsanların iyi bir şekilde beslenmesi için bütün minerallere ihtiyaçları vardır. Sütte bulunan başlıca mineraller fosfor ve kalsiyumdur. Sütün yarım litresinde, 5 kilogram et, 2.6 kilogram ekmek, 6.3 kilogram patates, 8.5 kilogram elma, 1.6 kilogram marul ya da 1.7 kilogram havuçtaki kadar kalsiyum bulunuyor."Prof. Dr. Tayar, kalsiyumun özellikle çocukların kemik ve diş oluşumlarının tamamlanmasında önemli rol oynadığını anımsatarak, 25–30 yaşlarına kadar alınan kalsiyumun, kemik yoğunluğunun artmasına yardımcı olduğunu, bu yaşlardan sonra da süt içilmesine düzenli olarak devam edildiğinde, kemik yoğunluğundaki azalmanın yavaşladığını ve geciktiğini bildirdi."Yeterli süt tüketimi, dolayısıyla kalsiyum alımı, tüm yaşam boyunca kemik sağlığı için önemlidir" diyen Tayar, şunları kaydetti:"Süt, ayrıca beslenmemiz için gerekli olan yağda ve suda eriyen vitaminlerin hepsini içermektedir. Özellikle zekâ gelişiminde etkili olan, deri ve göz sağlığında gerekli B2 vitamini için süt en iyi kaynaktır. Vücudun ihtiyacı olan B12, A ve C vitaminleri süt içerek önemli ölçüde karşılanabilmektedir. Bu nedenle her yaşta süt içmek gerekiyor."