“Yaşam memnuniyeti anketine göre, hiç okula gitmeyenler üniversite mezunlarından daha mutlu"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in yayınladığı “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nı eleştirdi. Muratoğlu, "Araştırmada hiç okula gitmeyenlerin üniversite mezunlarından daha mutlu olduğu ortaya çıkıyor" diyen Muratoğlu, "Mutluluğun formülü belli, bilme her şeyi" ifadesini kullandı.

Muratoğlu'nun "Mutluluk gözyaşları!" başlığıyla (3 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

“Yaşam Memnuniyeti Araştırması” adı altında Türkiye'de mutluluk anketi yayınlandı. Sonuç? Ülkece psikopata bağlamış durumdayız! Büyük çoğunluk mutlu… Mutsuzların sayısı küsurat denecek kadar az!

Muhtemelen İstatistik Kurumu çalışanları ülkeleri karıştırdı. Anketi Norveç'te falan yaptı. Diğer bir ihtimal de, ankette “nasılsınız” sorusuna “iyiyiz n'olsun” diye yanıt verenlere “iyiymiş bak bu da mutlu” işareti konuldu. Ülkede mutsuzların oranı sadeceyüzde 11.1 oldu.

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Araştırmada hiç okula gitmeyenlerin üniversite mezunlarından daha mutlu olduğu ortaya çıkıyor. Mutluluğun formülü belli… Bilme her şeyi!

Zira eğitim sistemini öylesine ucubeye çevirdiler ki istesen de sorgulayıp öğrenemiyorsun. Öğrendiği Evrim teorisi mi? Hayır Nuh'un gemisi! Bilmek beraberinde sorgulamayı ve sonuç çıkarmayı getirir. Dikkat! Sonuçlar mutsuzluk doğurabilir.

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Bakan çıkıyor; “Türkiye artık üç kat daha zengin” diyor. Dinleyenler; “zenginleşmişiz kız” diye mutlu oluyor. Gerçeği bilenlerin mutsuzluğu devam ediyor.

Hesaplasana, 16 yıl öncesine göre kaç kat fazla para kazanıyorsun? Daha fazla ne alabiliyorsun? Bir de borcunla kıyasla… Artık mutsuzsun, aferin sana! Keşke hesaplamasaydın ya…

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Bir başkası çıkıyor; “Sana geçmen için köprü kurdum, yol yaptım” diyor. Bakıyorsun hakikaten köprü, yol orada… Mutlu oluyorsun tabii…Güzel kardeşim o köprünün kat be kat fazlasını bizzat sen vergilerinle ödüyorsun zaten… Üstüne üstlük geçerken para ödeyeceksin. Geçmesen bile 20 yıl boyunca ödemeye devam edeceksin. Bu gerçekleri bilince insanı fenalık basıyor. Demiştim ama… Bilmeseydin mutluydun işte…

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Nüfusun yüzde 65,4'ü para bulamadığı için yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileyemediğini ifade ediyor. Lakin mutlular. Belli ki nostaljik takılmayı seviyorlar.

Hele borcu olanlar. Türkiye'deki ailelerin yüzde 70'ini oluşturuyor. Ailelerin yarısının hiçbir birikimi yok. İki kişiden biri; “Beklenmedik bir harcama çıkarsa karşılayacak durumda değiliz” diyor. Sorunca mutluluğun resmini çiziyor.

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Mutluluğun yanı sıra “umutlu” bir ülkeymişiz. Umut fakirin ekmeği ya, kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 73.4 düzeyinde…

Umutlarını yerler artık ekmek niyetine… Gençlerin umudu Türkiye'de başka ülkeyekapağı atar mıyım şeklinde…

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En yüksek memnuniyet oranı yüzde 74,4 ile asayiş hizmetlerinde görülüyor. Hele bir mutlu olma. Yiyorsa bunu açıkla. Birazdan mutluluk hemen yanı başında… O kadar dedik sana asayişi bozma!

Yani insanlar öldükçe, demokrasi kazındıkça, işsiz kaldıkça, hayat pahalandıkça, adalet olmadıkça, kısaca süründükçe mutluluğumuz artıyor, umudumuz parıldıyor. İnsan işkilleniyor. Millet topluca hap falan mı kullanıyor?