Yaşam Koçu Şeyda Coşkun: Ajda Pekkan bacaklarına uyguladığı liposuction yüzünden çok pişman

Ünlülere uyguladığı zayıflama programlarıyla adını duyuran yaşam koçu Şeyda Coşkun, şarkıcı Ajda Pekkan'ın bacaklarına uyguladığı liposuction (yağ aldırma) yüzünden çok pişman olduğunu açıkladı.

Şeyda Coşkun, konuk olduğu bir programda, çalıştığı ünlü isimler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. En disiplinlisinin Gülşen olduğunu belirten Coşkun, “Hayatı ve yaşamıyla benden en yüksek puanı o alır” dedi. 74 yaşındaki Ajda Pekkan’ın estetik yaptırmayı çok sevdiğini belirten yaşam koçu, “Bacaklarına uyguladığı liposuction yüzünden çok pişman. Bana, ‘Kaslarımı mahvetti. Bunları insanlara söyle’ demişti” ifadelerini kullandı.

Coşkun, Deniz Seki’nin ise sözünden çıkmadığını belirtti. Gülben Ergen’i bir türlü yürütemediğini belirten Coşkun, “Disiplinlidir, meslek hayatımda onu yürütmeyi umuyorum” diye konuştu.