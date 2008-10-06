Yaşam gündemi

1- Harp Akademileri Komutanlığı 2008-2009 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni İstanbul'da yapılacak. (Saat: 11.00)



2- İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 85'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulacak, Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni yapılacak. (Saat: 09.00/11.00)



3- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısı, kurumun Viyana'daki merkezinde yapılacak. Toplantıda Türkiye, iki yıllık süre için asil üye olarak yer alacak.





4- Stockholm'de tıp dalında 2008 Nobel Ödülünün açıklanması bekleniyor.



5- İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Malatya Valisi Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret edecek. (Saat: 11.00/11.30)



6- Akdeniz Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yeni akademik yıl açılış törenleri yapılacak. (Saat: 09.30/10.00/14.00)



7- Ankara Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılına Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. (Saat: 10.00)



8- Balıkesir'de sel sularına kapılarak vefat eden iş adamı Esat Edin ile 3 çocuğunun cenazesi,

İstanbul'daki Teşvikiye Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

