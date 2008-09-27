Yaşam gündemi





1- "Milli gemiler" denize indiriliyor.

- MİLGEM Projesi kapsamında milli olarak dizayn ve inşa edilen ilk Türk korveti "Heybeliada" ile mayın avlama gemisi "Akçay"ın denize indirilmesi dolayısıyla İstanbul'da Pendik Tersane Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

- Törende, TCG İnebolu'nun komuta teslimi ve MİLGEM Projesi'nin ikinci gemisi "Büyükada"nın ilk kaynağı da yapılacak. (Saat 11.00)



2- Şırnak'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Onbaşı İsrafil Işık'ın cenazesi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verilecek. (Saat: 13.00)



3- Preveze Deniz Zaferi'nin 470. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle İzmir'de tören düzenlenecek. (Saat: 10.00)

- Kutlamalar kapsamında Trabzon Limanı'na gelen TCG Fatih ve TCG Barbaros firkateynlerinin komutanları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katılacak.



4- İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanında kurulan "MyTechnic Uçak Bakım ve Onarım Merkezi" törenle açılacak. (Saat: 14.00)



5- Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında, "Etik Olmayan İlaç Promosyonu" başlıklı raporu açıklayacak.

(Saat: 14.00)



6- Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, Ankara'da basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 11.00)



