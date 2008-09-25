Yaşam gündemi



1- İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplanacak. (Saat: 14.00)



2- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Haşim Keklik, elektrik borçlarının tahsili ve yapılandırılmasına ilişkin Ankara'da basın toplantısı düzenliyor. (Saat: 10.30)



3- Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, 1000 KOBİ'ye üniversite tarafından açılan e-sertifika programlarına ücretsiz katılma

olanağı sağlayacak protokolü Ankara'da imzalayacak. (Saat: 14.00)



4- Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. üst düzey yöneticilerinin, genel müdürlükte düzenleyeceği basın toplantısının ardından, Ankara'nın bazı semtlerinde kaçak elektrik taraması

yapılacak. (Saat: 09.30/10.00)



5- 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Toplantısı, Artvin'deki DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. (Saat: 10.00)



