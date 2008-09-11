Yaşam gündemi

- Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıldönümü törenlerle kutlanacak. (Saat: 10.00)



- Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Boyner Holding Murahhas Üyesi Cem Boyner, kredi kartında imza attıkları "özel buluşa" ilişkin İstanbul'da basın toplantısı

yapacak. (Saat: 12.00)



- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisinin eylül ayı olağan toplantısı yapılacak. (Saat: 16.00)



- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, İzmir'de Koçtaş mağazasının açılışını yapacak. (Saat: 10.30)



- Çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımıyla Konya'da 2 gün sürecek "Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu ve Kuraklık Konferansı" düzenleniyor. (Saat: 09.30)



- Sakarya Üniversitesi'nde 2008-2009 akademik yılı başlıyor. (Saat: 10.00)



