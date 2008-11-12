Yaşam gündemi



1- Düzce Depremi'nin 9. yılı.

- Düzce'de maydana gelen ve Bolu dahil çevre merkezlerde de etkili olan depremin 9. yılında Düzce ve Bolu'da anma törenleri ve etkinlikler yapılacak.

- Düzce'de, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali'nin katılımıyla Bölge Lojistik Deposu'nun temeli atılacak. (Saat: 13.30)

- Depremin yaşandığı saatte, Depremzedeler Derneği tarafından Anıtpark alanında anma töreni yapılacak. (Saat: 18.58)

- Bolu'da da depremde yaşamını yitirenler çeşitli etkinliklerle anılacak.



2- DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, İGDAŞ İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (Saat: 12.30)



3- Toplantı... Seminer...Tören...Ziyaret...Konser...

- Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) tarafından Ankara'da, "Modern Süt İşletmelerinin Yönetimi-Küçük

Ülke Büyük Ortak Hollanda Semineri" yapılacak. (Saat: 09.15)



- İzmir'de düzenlenen Uluslararası Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'na ilişkin bilgi vermek üzere basın toplantısı gerçekleştirilecek. (Saat: 11.00)



- İzmir Ekonomi Üniversitesinde, Sürdürülebilir Uluslararası Değer Zinciri Konferansı yapılacak. (Saat: 10.00)



- Basın Kartı Komisyonu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toplanacak. (Saat: 10.00)



- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile kentsel bölge konut ve işyeri anketi protokolünü imzalayacak. (Saat: 10.30)



- Manisa Valisi Celalettin Güvenç başkanlığında, Gediz Havzası Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı yapılacak. (Saat: 10.00)



- Efes Pilsen Blues Festival, Trabzon'daki konserle sürecek. (Saat: 18.30)



5- Devlet Bakanı Nimet Çubukçu Ankara'da, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi'nin kapanış toplantısına katılacak. (Saat: 09.30)



6- Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kentleşme Şurası komisyon çalışmalarının açılışında konuşacek. (Saat: 10.00)



7- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Büyükşehir Belediyeleri Ulaşım Platformu'na katılacak. (Saat: 11.00)



8- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yenilenen konser salonunun açılışı nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Doğuş Grubu Başkanı Ferit Şahenk ile CSO fuayesinde basın toplantısı yapacak. (Saat: 13.00)

- Salonun resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Gül'ün de izleyeceği gala konserle gerçekleştirilecek. (Saat: 20.00)



9- Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşen Gürcan ve Ankara Numune Hastanesi AMATEM Şefi Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, "Elektronik Bağımlılık ile Elektronik Bağımlılıkla Mücadele ve Önlemleri" konusunda Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna bilgi verecek. (Saat: 13.00)



10- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Terör ve Medya" konulu bilgilendirme toplantısı, RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. (Saat: 09.30)







