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Yaşam

Yaşam gündemi

06 Kasım 2008 02:00

1- İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Uşak Üniversitesinde yapılacak 3. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi'ne katılacak ve kendisine
fahri doktor unvanı verilecek. (Saat: 10.00)

2- TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek sanatçı Hadise ile TRT Oran Kampüsü'nde basın toplantısı düzenleyecek. (Saat: 16.00)

3- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Grand Plaza AŞ ile OLEYİS Sendikası arasında yapılacak toplu iş sözleşmesi imza törenine katılacak. (Saat: 10.30)

4- Konya Valisi Osman Aydın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 1-17 Aralık tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilecek "Mevlana'nın 735. Vuslat Yıldönümü Anma
Törenleri" ile ilgili yapılan hazırlıkları duyurmak için basın toplantısı düzenleyecekler. (Saat: 12.30)

5 - Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi kapsamında Ankara'da, "Kamuoyu bilgilendirme materyallerinin tanıtımı ve kuş gribi iletişiminde sorumlu
gazetecilik yaklaşımı" toplantısı yapılacak. (Saat: 12.00)


6- Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, Danıştay'ın önünde basın açıklaması yapacak. (Saat: 11.30)


7- 1. Ulusal Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu ve Sergisi, Denizli'de törenle açılıyor.

 

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