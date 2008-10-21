Yaşam gündemi

1- "16. Yerel Medya Eğitim Semineri".

- Balıkesir'deki seminerin bugünkü oturumuna Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç de katılacak. (Saat: 10.00)



2- 2008 Yılı Çocuk Hakları Bölge Toplantısı, Sivas'ta 16 kentin çocuk hakları yetişkin temsilcileri ve çocuk temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. (Saat: 09.30)



3- Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerine mensup 2 okul gemisi İstanbul'a gelecek. Ziyarete ilişkin "Daejoyoung" adlı gemide basın toplantısı yapılacak. (Saat: 10.00)



4- İsrail ile Hizbullah arasında 2006 yılındaki savaştan sonra Türk Kızılayının, Lübnan'ın kuzeyinde yer alan ve Türkmenlerin yaşadığı Kavaşra köyünde yaptırdığı okulun açılışı, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından yapılacak. (Saat: 11.00)



5- Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı anılıyor.

- Bombalı suikast sonucu 1999'da yaşamını yitiren Kışlalı, Ankara-Çayyolu'ndaki evinin önünde, adının verildiği parkta ve kabri başında anılacak, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde konferans düzenlenecek. (Saat: 09.30/10/30/12.00/14.00)



6- Sırp Sındığı Zaferi'nin 645. yıl dönümü dolayısıyla Edirne'nin Sarayakpınar köyündeki Sırp Sındığı Zafer Anıtı önünde tören yapılacak. (Saat: 10.30)



7- Manisa Valiliği ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında meslek lisesi yapımıyla ilgili eğitim protokolü imzalanacak. (Saat: 14.30)



