Yaşam gündemi



1- Danıştay Genel Kurulunda, Danıştay Başsavcılığı için seçim yapılacak.

(Saat: 14.30)



2- İstanbul'da vefat eden şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın cenazesi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yapılacak tören ve Söğütlüçeşme Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. (Saat: 11.00/13.00)



3- Global inanç temelli topluluklar ağı kurmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), bu amaçla Hindu, Budist Sih, Hristiyan ve Müslüman liderleri İstanbul'da düzenlenen "Global İnanç Temelli Forum"da bir araya getirecek. (Saat: 10.00)



