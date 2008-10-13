Yaşam gündemi

1- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Ankara'da, "TTNet Vitamin Eğitim Destek Paketi" ve öğrencilere e-posta hizmeti projelerinin tanıtım toplantısına

katılacak. (Saat: 09.30)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2009 Yılı Türkiye Reklam Kampanyası hakkında Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısıyla bilgi verecek. (Saat: 10.00)



3- 2008 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklanacak.



4- Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Avusturya Katolik Kilisesi Viyana Kardinali Christoph Schönborn ile makamında bir araya gelecek. (Saat: 12.00)



5- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bebek'teki Türkan Sabancı Parkı'nın açılışını yapacak. (Saat: 11.30)



6- Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına, Beşiktaş'taki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Saat: 10.00)



7- Yeni akademik yıl açılış törenleri

- Çukurova ve Kocaeli Üniversitelerinde yeni akademik yıl açılış törenleri yapılacak. (Saat: 10.00/11.00)



8- 21. Ahilik Kültürü Haftası, yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanacak.

- Hafta dolasıyla Ankara'da tören yapılacak. (Saat: 11.00)

- Haftanın başlaması nedeniyle Kırşehir Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak ve temsili Şed Kuşatma Töreni düzenlenecek. (Saat: 10.00)

- Hafta, İstanbul Valiliği'nce Taksim Cumhuriyet Anıtı ile Sultanahmet'deki Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda düzenlenecek törenlerle kutlanacak. (Saat: 11.00/15.30)



9- İstanbul'da vefat eden gazeteci, spiker, radyo TV alanındaki ilk devlet sanatçısı Nedret Selçuker'in cenazesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve TRT İstanbul Radyosu'nda

düzenlenecek törenlerle ikindi vakti Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. (Saat: 11.00/12.00/16.00)



10- Merkez Avrupa Emlakçılar İşbirliği Ağı'nın (CEREAN) Yıllık Konferansı, İstanbul'da yapılıyor. (Saat: 10.00)



11- Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Altin Kodra, İzmir Valisi Cahit Kıraç'ı ziyaret edecek. (Saat: 11.00)



12- Edebiyatçı ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi Nail Çakırhan için Muğla'nın Akyaka beldesinde cenaze töreni düzenlenecek. (Saat: 14.00)



13- 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.



14- Pamukkale Üniversitesi tarafından tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'a "Onur Nişanı" verilecek. (Saat: 14.00)





