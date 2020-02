'Yaşam Elekleri' sergisi ile görme engellilerin renkleri oldular

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kültürpark\'ta, Armağan Portakal ve Benan Bilek\'in katkılarıyla 32 gönüllü kadının ürettiği 49 elek, sergi ile satışa sunuldu. \'Yaşam Elekleri\' adlı sergiden elde edilen gelir, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı\'na (TÜRGÖK) bağışlanarak, kabartma baskılı kitap alımında kullanılacak.

İzmir\'de 32 gönüllü kadın tarafından yaklaşık bir yılda üretilen 49 elek, Kültürpark\'taki İzmir Sanat\'ta açılan sergi ile satışa sunuldu. Armağan Portakal ve Benan Bilek tarafından yürütülen proje kapsamında açılan sergiden elde edilen gelir, TÜRGÖK\'e bağışlanarak görme engelliler için üretilen kabartma kitaplar için maddi destek olacak. Projenin, 1 yıl önce yalnızca elek atölyesi olarak başlatıldığını belirten Benan Bilek, \"15 yıldır elek işliyorum ve ilk işleyen de benim. Bugüne kadar da kimseye öğretmemiştim. Armağan Portakal bu konuda beni çok yüreklendirdi. Özel bir atmosferde bir araya gelerek her ay atölye oluşturduk. Her gelen bir daha gelmeye başladı. Renkler coştu, eleklerin içinden sevinçler süzdük. Bunu sosyal sorumluluk projesi ile birleştirmek istedik. TÜRGÖK kabartma baskılı kitaplar projesi için bir sergi oluşturalım, dedik. Elek yapan hanımlarımız eleklerini bağışladılar. Kabartma baskılı kitaplar normal kitaplardan çok daha maliyetli. Böylelikle bizim renklerimiz görmeyenlerin rengi olsun dedik. Bu nedenle bugün çok heyecanlıyım\" diye konuştu.

\'KABARTMA KİTAPLARI ÖDÜNÇ VERİYORUZ\'

Bir yıl boyunca atölye çalışması yaptıklarını dile getiren Armağan Portakal da, \"Yaşam Elekleri 32 gönüllü kadının 49 tane elek tasarlamasıyla ve işlemesiyle ortaya çıktı. 1 yıl boyunca atölyeler yaptık. Bu atölyelere katılan gönüllü kadınlarımız bu güzel eserleri ortaya çıkardı ve sonunda TÜRGÖK kitaplığı yararına bir sergi düzenledik. Bir yıl önce bu serginin hayalini kurmuştuk, bugün o hayal gerçek oldu\" dedi.

Etkinlikte konuşan TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan ise \"Bugün gönüllüler gününde, birçok gönüllü ile bu projenin kutlamasını yaptık. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, böyle etkinliklerle, bağışlarla birçok hizmetler yapıyor. Bu projenin amacı, kabartma kitap projemize destek olmak. Ödünç kabartma kitap projesinde, Türkiye\'nin her yerine, kitaplığımıza üye olan görmeyen kişilerin ellerine ulaşacak şekilde kabartma kitapları ödünç olarak gönderiyoruz. Yapılan bağışlar, bu kitapların artmasını sağlıyor\" ifadelerini kullandı.

TÜRGÖK\'ün 15\'inci yılını kutlayacağını kaydeden Yazgan, \"TÜRGÖK\'ün amacı görmeyen kişilerin eğitimlerine, kültürel ve sosyal gelişimlerine destek olup onların alacakları eğitim ve istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak. Sınav kitaplarını, işe girmek için e-kpss\'lerini, İngilizce kitaplarını kabartıp basıyoruz. Aylık dergiler çıkarıyoruz, öykü yarışmaları yapıyoruz, oldukça yoğun çalışan bir kurumuz. İzmir\'de bu hizmeti yapıp tüm Türkiye genelinde 6 binden fazla üyemiz olan görmeyene, ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. İyi ki bu projeyi sevgili arkadaşlarımız Armağan Portakal ve Benan Bilek gerçekleştirdi\" dedi.



FOTOĞRAFLI