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Dünya

Yaşam böyle mi başladı?

Evrende yaşamın başlangıcına ilişkin önemli bir keşifte olarak, Dünya'ya 400 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın çevresinde şeker molekülleri saptandı

30 Ağustos 2012 14:23

Avrupalı gök bilimciler, Dünya'ya 400 ışık yılı uzaklıkta güneşe benzeyen genç bir yıldızın etrafında dönen toz bulutunun içinde şeker moleküllerine rastlandığını açıkladı.

Keşif, merkezi Almanya'nın Münih kenti yakınlarında bulunan Avrupa Güney Gözlemevi'ne bağlı (ESO) araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.

Araştırma, Şili'de bulunan dünyanın en büyük ALMA radyo teleskobuyla yapıldı.

Danimarka'da bulunan Niels Borh Enstitüsü'nden Jes Jorgensen, “Yeni oluşan yıldızı çevreleyen gaz ve toz dairesi içinde, kahvemize attığımız şekerden çok da farklı olmayan, basit bir şeker formu olan glikoaldehit bulduk” açıklamasını yaptı.

Jorgensen, bu molekülün DNA gibi yaşamın temel taşlarından olan RNA'yı oluşturan maddelerden biri olduğunun da altını çizdi.

Keşfedilen şekerin miktarına ilişkin açıklama yapılmadı.

Araştırmacılar daha önce de yıldızlar arasındaki moleküler bulutlarda da basit şeker moleküllerinin varlığını ortaya çıkarmıştı. G31.41+0.31ve Sagittarius B2 adı verilen moleküler bulutlarda glikoaldehit saptanmıştı.

Bu buluşla birlikte şekere ilk kez bir yıldız çevresinde rastlanmış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, keşfin, evrende yaşamın başlangıcına ilişkin araştırmalar açısından önem taşıdığını vurguladılar. (Deutsche Welle Türkçe)

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