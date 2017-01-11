T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaşam alanı daralan filler köyü yerle bir etti: 5 kişi öldü

Myanmar'ın Şan eyaletine bağlı Sint Kin köyüne inen filler köyü yerle bir etti

11 Ocak 2017 00:49

Myanmar Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Şan eyaletinin Mong Mate kentine bağlı Sint Kin köyüne saldıran fil sürüsünün, 9 yaşındaki bir çocuk dahil 5 kişiyi öldürdüğünü, birçok evi yerle bir ettiğini açıkladı.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilisi, yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerden 3'ünün kadın, birinin çocuk olduğunu belirtti. Yetkili, yaşam alanın darlığı ve gıda sıkıntısının, filleri, bu tür saldırılara ittiğini kaydetti.

Ülkede ormanlık alanların yok edildiği bölgede filler, 2010 ila 2016 yıllarında insanların yaşadığı mekanlara saldırarak, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Myanmar'daki yaklaşık 3 bin filin yaşadığı ifade ediliyor. Fil nüfusundaki azalmasının nedeni olarak ormanlık alanların yok edilmesi ve fildişi ticareti için yasa dışı avlanma gösteriliyor.

ETİKETLER

filMyanmarormanyaşam alanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24