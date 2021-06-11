Yasal takip süresi 180 güne çıktı; borcu nedeniyle takibe düşen sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı azaldı. TBB, takipteki kredilerin düşüşünün yapılandırma ve öteleme faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının etkisi olduğunu belirtti.

TBB Risk Merkezi takipteki kredilere ilişkin verileri yayımladı. TBB’nin verilerinde 2021 yılı ocak–nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azalarak 149 bin kişiye düştüğü görüldü. TBB tarafından yapılan yazılı açıklamada; takipteki kredilerin düşüşünün yapılandırma ve öteleme faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının etkisi olduğunu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 gerileyerek 298 bin kişi oldu. Bu gelişmede, yapılandırma ve öteleme faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkisi olduğu düşünülmektedir. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılı Ocak – Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında azalarak 149 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 8 oranında artarak 196 bin kişi oldu."