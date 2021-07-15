"Yasal Polexit": Polonya'da mahkeme, AB önlemlerinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi

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Polonya'nın en yetkili mahkemesi, Avrupa Birliği'nin ülkede yapılması kararlaştırılan yargı reformlarına karşı aldığı kararların anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Kararın AB'nin yasal düzeni üzerinde ciddi etkileri olabileceği belirtildi.

Hakim Stanislaw Piotrowicz çarşamba günü Anayasa Mahkemesi'nin AB'nin Polonya mahkemelerinin "sistemi, prensipleri ve prosedürleri" ile ilgili önlemlerinin Polonya Anayasası'na uygun olmadığı sonucuna vardığını duyurdu.

Karar, AB'nin yasama kurumu Avrupa Adalet Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni denetlemesi için Polonya'da kurulan kurulun kapatılması çağrısı yaptıktan sonra duyuruldu. Yeni kurulun Polonyalı Anayasa Mahkemesi hakimlerinin dokunulmazlığını kaldırma veya maaşını düşürme yetkisi bulunuyor.

AB mahkemesinin bugün konuyla ilgili bir karar daha yayımlaması bekleniyor. Polonya Anayasa Mahkemesi'nin de Polonya yasalarının AB yasalarından daha öncelikli olup olmadığına dair bir davayı karara bağlayabileceği konuşuluyor.

Polonya'nin bağımsız insan hakları ombudsmanı Adam Bodnar, "Yasal bir Polexit sürecinin içerisindeyiz. Adım adım ilerliyor süreç" dedi.

Eskiden Avrupa Komisyonu başkanlığı yapan Polonya Sivil Platform Partisi lideri Donald Tusk, iktidardaki sağcı popülist Hukuk ve Adalet(PiS) partisini "AB'den ayrılmaya çalışmakla" suçladı.

Middlesex Üniversitesi'nden Avrupa hukuku uzmanı Laurent Pech, Polonya'nın bilinçli olarak AB'den çekilmesinin "siyasi intihar" olacağını belirtti ve daha çok "AB'nin yasal sisteminden Polexit" beklediğini söyledi. Pech, Polonya yasalarının AB yasalarından öncelikli olduğu sonucuna varılırsa ülkeye günlük yaptırımlar uygulanacağını ve AB fonlarının kesileceğini söyledi.