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Dünya
Deutsche Welle

'Yasal kafa yapıcı' alarmı

İnternette banyo tuzu, baharat karışımı ve tütsü gibi 'zararsız' isimler altında satılıyorlar. Uyuşturucu madde kapsamına girmeyen ürünler Almanya'da geçen yıl 25 kişinin hayatına mal oldu.

22 Nisan 2015 15:04


Almanya Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu dün hükümetin uyuşturucu ile mücadele sorumlusu Marlene Mortler ve Federal Emniyet Teşkilâtı (BKA) Başkanı Holger Münch tarafından açıklandı.

Uzmanlar toplantıda Türkçede "yasal kafa yapıcı maddeler" olarak anılan "legal highs" ürünleri konusunda uyarıda bulundu. Sözkonusu sentetik uyarıcılar internet üzerinden banyo tuzu, baharat karışımı ve tütsü gibi muhtelif isimler altında ediniliyor. 2014'te Almanya'da toplam 25 kişi bu ürünlerin yol açtığı sonuçlar yüzünden hayatını kaybetti. 2013'te bu rakam 5'ti.

Yeni nesil psikoaktif etken maddeler can alıyor

BKA kayıtlarına göre 160'dan fazla yeni nesil psikoaktif etken madde kullanılarak üretilen bin 500'den fazla "legal highs" ürünü bulunuyor. Uyuşturucu kullanan çevrelerde giderek daha fazla ilgi gören "legal highs" ürünlerinin bulantı, kalp çarpıntısı, kusma ve bilincini kaybetmeden ölüme kadar uzanan muhtelif yan etkileri bulunuyor. BKA Başkanı Münch, muhtevası kesin olarak bilinmeyen sözkonusu maddelerin uyuşturucuyla mücadele yasağı kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

En yaygın sentetik uyarıcı amfetamin

Almanya'da genel olarak sentetik uyarıcı tanımına giren maddelere ilgi 2014'te artış gösterdi. Ecstasy vakalarında yüzde 42, metamfetaminde ise yüzde 14'lük artış görüldü. "Speed" olarak da anılan amfetamin en yaygın sentetik uyarıcı olmaya devam etti.

2014 yılında uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak bin 32'ye çıktı. 252 ölüm olayıyla Bavyera uyuşturucudan ölümlerde başı çeken eyalet oldu. Bavyera'yı 184'le Kuzey Ren-Vestfalya, 137 ile Baden-Württemberg eyaletleri izledi. Ölümlerin büyük kısmı aşırı dozda eroinden kaynaklandı.

Geçen yıl uyuşturucu suçlarında da artış görüldü. 2013 yılına kıyasla yüzde 10'luk artışla 276 bin 700 vaka polis kayıtlarına girdi. Vaka sayısıyla birlikte zanlı sayısı da yüzde 8 oranında arttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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